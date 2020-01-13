تمركزات أمريكية في دول عربية

بعد مقتل القائد الأعلى للقوات الإيرانية قاسم سليماني بصاروخ أمريكي يوم الجمعة في بغداد، صوّتت الحكومة العراقية في قرار غير ملزم الأحد لصالح طرد القوات الأمريكية من البلاد.