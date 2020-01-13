تمركزات أمريكية في دول عربية

تمركزات عربية في دول عربية
في حين أن التواجد الأمريكي في العراق واسع، إلا أن دولا عربية أخرى تستضيف أعدادا أكبر من القوات. ففي قطر تقع قاعدة "العديد" الأمريكية وهي الأكبر في الشرق الأوسط حيث تستضيف حوالي 13 ألف جندي أمريكي واستثمرت قطر مليار دولار في بنائها.
وإلى جانب قطر تأتي الكويت كمركز هام للتواجد الأمريكي في المنطقة العربية حيث تستضيف أيضا ما يقارب من 13 ألف جندي أمريكي، كما تستضيف البحرين حوالي 7000 جندي.
أما بالنسبة لسوريا فيتواجد فيها حاليا حوالي 800 جندي أمريكي بعد أن كان هناك ما يقارب 2000 جندي في أكتوبر الماضي.
المصدر: Washington Post
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