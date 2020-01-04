قدرات عسكرية تعول عليها إيران

توترت الأمور في الأيام السابقة على خلفية اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتوعدت إيران بالرد على هذا الاعتداء الصارخ.