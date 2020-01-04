قدرات عسكرية تعول عليها إيران
قد لا تكون الأسلحة الإيرانية بنفس مستوى وتطور الأسلحة الغربية، لكن لإيران أسرار عسكرية استراتيجية متعددة، موقع "National Interest" نشر 5 منها وفق منظوره:
1- فيلق القدس: وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، بقوام 15000 جندي، وتعمل حول العالم
2- الصواريخ الباستية: صواريخ متميزة كـ “عماد” و “شهاب” وعائلة “سجيل” التي يصعب إسقاطها بمدى 4000 كم
3- الزوارق العسكرية الهجومية: تتبع للحرس الثوري و تستطيع مهاجمة أي سفينة وإلحاق أضرار بالمرافق البحرية
4- الغواصات من فئة غدير: مصممة للعمل بمياه الخليج الضحلة ومهاجمة السفن والمرافئ وزراعة الألغام
5- كروز سومار: صاروخ بمدى يصل لـ 2400 كم مصمم بالاستعانة بتقنيات عالمية مشابهة
فهل تكون هذه القدرات السابقة هي سلاح إيران الخفي في حال اندلاع نزاع عسكري؟
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