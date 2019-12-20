أكبر الإمبراطوريات في التاريخ

وبسبب امتدادها الكبير أطلق عليها "الإمبرطورية التي لا تغيب عنها الشمس"، إلا أن شمسها غابت اليوم فلم تعد بعد الآن الإمبراطورية الأكبر عالميا.
تأتي الإمبراطورية المنغولية في المرتبة الثانية فقد غطت أراضيها في ذروتها عام 1270 أكثر من 9 ملايين ميل مربع، حيث امتدت من أوروبا الشرقية وصولا إلى بحر اليابان وتوسعت لتشمل مناطق من شبه الجزيرة الهندية والشرق الأوسط.
أما الإمبراطورية الروسية فقد حلت في المرتبة الثالثة وغطت عام 1895 حوالي 8.8 مليون ميل مربع.
وتشمل القائمة أيضا إمبراطوريات إسلامية كالأموية والعباسية.
فما الإمبراطورية التي تركت أكبر الأثر برأيك؟
المصدر: World Atlas
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