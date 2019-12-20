أكبر الإمبراطوريات في التاريخ

في عام 1913 عاش أكثر من 412 مليون شخص تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية، حيث شكل ذلك حوالي 23% من سكان العالم حينها. وقد غطت في ذروتها 13.71 مليون ميل مربع.