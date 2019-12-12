5 أساطيل تحكم العالم

تعتبر القوات البحرية لأي بلد في العالم منذ أقدم العصور وسيلة أساسية لتقييم قوة الدولة ومدى نفوذها.

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RT

توسع دور القوات البحرية في جميع أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية ليشمل مهام وتحديات جديدة. البحرية الآن مسؤولة عن الردع النووي الاستراتيجي للبلد والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والعمليات الفضائية والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، نشرت مجلة National Interest تقريرا تحدثت فيه عن 5 أساطيل بحرية عالمية تحكم بحار ومحيطات العالم وكان التصنيف كالتالي:

1- الولايات المتحدة

2- الصين

3- روسيا

4- بريطانيا

5- اليابان

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