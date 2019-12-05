سعر بندقية M 16 في السوق السوداء

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سعر بندقية M 16 في السوق السوداء

RT

تركت الأوضاع المتأزمة والثورات والحروب في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة آثارا سلبية مست كافة جوانب الحياة. ومن أبرز الأمور المثيرة للقلق هو انتشار السلاح بأيد غير آمنة.

يوضح الإنفوجرافيك ثمن بندقية M 16 الأمريكية الصنع في بعض المدن العربية، فقد تجاوز سعر البندقية الواحدة في طرابلس الليبية 12 ألف دولار أمريكي في السوق السوداء مع نهاية 2019، بينما لم يتجاوز سعرها في إدلب السورية 1000$.

أما بالنسبة لليمن فيمكن الحصول عليها في السوق السوداء بسعر تقريبي 2500$.

المصدر: وكالات

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