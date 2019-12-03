أكثر الدول التي تشهد إضرابات

نشرت مؤسسة Hans Böckler Foundation تقريرا حول الإضرابات حول العالم، ,وأتت فرنسا في المرتبة الأولى في التقرير بوسطي 118 يوم إضراب سنوي لكل 1000 موظف.