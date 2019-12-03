أكثر الدول التي تشهد إضرابات

نشرت مؤسسة Hans Böckler Foundation تقريرا حول الإضرابات حول العالم، ,وأتت فرنسا في المرتبة الأولى في التقرير بوسطي 118 يوم إضراب سنوي لكل 1000 موظف.

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أكثر الدول التي تشهد إضرابات

RT

شمل التقرير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الأعوام 2008 و2017، وبالنسبة لفرنسا شملت الفترة الأعوام بين 2008 و2016.

وأتت الدنمارك في المرتبة الثانية (116 إضرابا)، وبلجيكا في المرتبة الثالثة (88 إضرابا). بينما أتت سويسرا في المرتبة الأخيرة بيوم إضراب واحد سنويا.

الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية بهدف الضغط على رب العمل أو الجهات العليا لتنفيذ مآرب معينة، أو التعبير عن الإستياء من السياسات المتبعة أو لأسباب أخرى.

هل تشهد بلدك إضرابات؟ وهل أنت راض عما يجري في بلدك؟

المصدر: WSI

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