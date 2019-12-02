أكثر الدول تلويثا للبيئة

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أكثر الدول تلويثا للبيئة

RT

ازدادت معدلات الغازات الدفيئة منذ بداية القرن 21 مقارنة بالعقود الثلاث السابقة. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية من الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى.

تعتبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 من المسببات الرئيسية للاحتباس الحراري، وقد انخفضت نسبتها داخل الاتحاد الأوروبي في العقدين الأخيرين. وتعتبر الأنشطة البشرية من المسببات الرئيسية لها.

وقد يكون من المفاجئ للكثيرين معرفة أن البلدان التي تنبعث منها أكبر نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد تقع في شبه الجزيرة العربية، حيث تشير البيانات إلى أن القطريين يأتون في المرتبة الأولى عالميا بـ 37 طنا تقريبا للفرد.

تأتي الكويت في المرتبة الثانية بـ 23.5 طن، تليها الإمارات والسعودية على الترتيب. بينما تحل الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة عالميا.

المصدر: European Comission

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