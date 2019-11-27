M11 يقرب بين العاصمتين

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء طريق سيارات سريعا بين العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ العاصمة الثقافية لروسيا، والذي سيقلص زمن الرحلة بين المدينتين بنحو النصف.

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RT

وأشاد بوتين خلال مراسم الافتتاح بالمشروع وبأهميته كشريان لوجيستي في البلاد، وقال: "لم يكن هناك إلى الآن شيء مماثل في تاريخ روسيا الحديث. هذا أول طريق سريع يربط أكبر مدينتين في روسيا يتم بناؤه من الصفر".

وأضاف أنه تم إطلاق اسم "نيفا" على طريق السريع الجديد M-11 وذلك بناء على تصويت شارك فيه المواطنون الروس. 

كما أعرب الرئيس الروسي عن تقديره للمشاركين في تنفيذ المشروع، الذي هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبفضل الطريق الجديد يمكن السفر بين موسكو وسان بطرسبورغ في خمس ساعات ونصف الساعة بدلا من عشر ساعات، وذلك لانعدام إشارات المرور، وتجاوزه المدن والبلدات.

وM-11 هو طريق بديل مدفوع الأجر، ويمر عبر مقاطعات موسكو ولينينغراد وتفير ونوفغورود، ويبلغ طوله نحو 700 كم، وتبلغ السرعة القصوى المسموحة 110 كيلومترات في الساعة، لكنه من المخطط رفعها في الربيع القادم.

وعن رسوم عبور الطريق أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أنها ستكون 1820 روبلا للسيارة (نحو 28.5 دولار) في الأيام العادية و2020 روبلا للسيارة (حوالي 31 دولارا) في أيام العطل الرسمية.

وحضر مراسم الافتتاح، مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، ووزير النقل الروسي يفغيني ديتريش، والممثل الخاص للرئيس لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الفدرالية للطرق الروسية فياتشيسلاف بيتوشينكو.

المصدر: RT

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