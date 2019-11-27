M11 يقرب بين العاصمتين

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء طريق سيارات سريعا بين العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ العاصمة الثقافية لروسيا، والذي سيقلص زمن الرحلة بين المدينتين بنحو النصف.