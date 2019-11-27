نمو الاقتصادات العربية في 2020

رسم صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصادات العربية في 2020، وتوقع أن تسجل جيبوتي أعلى نمو في العام القادم، رغم حجم ناتجها المحلي الإجمالي المتواضع.