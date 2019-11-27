نمو الاقتصادات العربية في 2020

رسم صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصادات العربية في 2020، وتوقع أن تسجل جيبوتي أعلى نمو في العام القادم، رغم حجم ناتجها المحلي الإجمالي المتواضع.

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نمو الاقتصادات العربية في 2020

RT

والمفاجئ في التقرير أن السعودية، التي تعتبر أكبر اقتصاد عربي، لم تأت في المراتب الأولى، حيث أن النسبة المتوقعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي 2.2%.

أتت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 5.9% وتلتها موريتانيا بالنسبة ذاتها. أما العراق فقد حل في المرتبة الرابعة بـ 4.7% 

لم يشمل التقرير سوريا بسبب الأوضاع التي تمر بها، كما كانت نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي الليبي 0% ،والسوداني -1.5%.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الدول تم من حيث نمو الاقتصاد، وليس من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: صندوق النقد الدولي                

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