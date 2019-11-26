أشهر مواقع الإنترنت في العالم 2019
تظهر بيانات موقع SimilarWeb أن موقع غوغل كان الأشهر عالميا بعدد زيارات تجاوزت 79 مليار مرة خلال شهر أكتوبر، تلاه موقعا يوتيوب وفيسبوك بعدد زيارات 28.8 و24.6 مليار على الترتيب.
يجدر بالذكر أن القائمة احتوت على مواقع متخصصة بالمحتوى الجنسي +18 التي تجاوز عدد زيارات أحدها خلال هذا الشهر 3 مليارات زيارة حول العالم، بينما احتل موقع جنسي آخر مرتبة في القائمة بـ 2.8 مليار زيارة خلال الشهرذاته.
فما الموقع الإلكتروني الذي تتردد عليه؟
المصدر: SimilarWeb
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