أكبر منتجي النفط في العالم
بعد الهجمات الأخيرة على منشئات الطاقة الحيوية في السعودية يوم السبت الماضي، انخفض إنتاج السعودية التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم إلى النصف!
تظهر أحدث البيانات الصادرة عن شركة (BP) أن إنتاج السعودية يمثل 13% من الإنتاج العالمي وهي المصدر الأول للنفط الخام في العالم.
قام الرئيس ترامب باستغلال هذا الحادث الأخير بتعزيز صورته والتحدث عن الإنجازات النفطية لبلاده. نقدم لكم قائمة أهم منتجي النفط في العالم!
المصدر: BP
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