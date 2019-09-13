بطاريات الهواتف الأطول عمرا 2019

بالرغم من التطور الدائم والميزات المستمرة التي تتم إضافتها للهواتف الذكية، إلا أننا نجد أنفسنا بحاجة ماسة للشحن المستمر بحيث أصبحت منافذ الشحن متوفرة في جميع الأماكن حولنا.
تحاول الشركات التحايل على هذه المشكلة وتتنافس فيما بينها على تزويد الهواتف ببطاريات ذات سعات أكبر. نقدم لكم في هذا الإنفوجرافيك بعض الهواتف التي صمدت بطاريتها لأطول فترات ممكنة وفقا لبحث تم إجراؤه من قبل Phone Arena علما أن عمر البطارية يرتبط بحجم الشاشة ودقتها والتطبيقات المستخدمة وغيرها من العوامل!
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