الجديد حول العالم iPhone سعر

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كشفت شركة "آبل" النقاب عن أحدث تصميمات هواتف "آيفون" الجديدة وأجهزتها التكنولوجية الرائعة في مؤتمر عقد على مسرح "ستيف جوبز" في كوبرتينو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.
وبدأ الحدث المنتظر بكلمات موجزة من الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قبل طرح خدمات الاشتراك القادمة: Apple Arcade وApple TV+. كما أكد حدث الإطلاق السنوي العديد من الشائعات، التي تداولتها مواقع الشبكة العنكبوتية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال كوك: "افتتح هذا الحدث من خلال التكامل العميق بين برامج وخدمات الأجهزة، هذه المنتجات تمكّن الناس من القيام بأشياء لا تصدق كل يوم".
وفيما يلي أحدث الأجهزة التي أطلقتها "آبل" في الحدث السنوي يوم أمس:
- هاتف "آيفون 11"
كشفت التسريبات عن بعض التفاصيل الخاصة بالهاتف الجديد، وخاصة فيما يتعلق بنظام الكاميرا الخلفية الثلاثي، ونظام الشحن والألوان وغيرها، إلا أن المؤتمر كشف عن الطيف الواسع من الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الهاتف الجديد.
أطلقت "آبل" جهاز "آيفون 11" بثلاث نسخ، هي: "آيفون 11"، "آيفون 11 برو"، "آيفون 11 برو ماكس".
يتميز "آيفون 11" بكاميرا جديدة إضافية دقتها 12 ميغابيكسل ذات "زاوية عريضة" ووضع ليلي مميز، وهو ما يحسن الصور الملتقطة ليلا أو بإضاءة خافتة، كما تتمتع هذه الكاميرا بالقدرة على التقريب البصري المزدوج. تستطيع هذه الكاميرا أيضا تصوير الفيديو بدقة 4K، وبسرعة 60 إطارا في الثانية.
ويأتي "آيفون 11" أيضًا مميزا بالقدرة على تصوير فيديو بطيء الحركة باستخدام الكاميرا الأمامية لأول مرة، ويمكنه التقاط فيديو بدقة 4K بهذه العدسة.
ويأتي "آيفون 11" بشاشة عرض "ريتينا سائلة" بحجم 6.1 بوصة، كما يمكنه العمل لمدة ساعة إضافية عن هاتف "آيفون إكس آر" iPhone XR، وسيكون متاحا بستة ألوان بسعر 699 دولارا.
أما بالنسبة لهاتف "آيفون 11 برو"، فسيأتي بشاشة حجمها 5.8 بوصة، في حين يبلغ حجم شاشة "آيفون 11 بروماكس" 6.5 بوصة، وهي من نوع "سوبر ريتينا إكس دي آر" Super Retina XDR.
وتتميز الهواتف الجديدة بمعالج A13، الذي سيكون الأسرع على الإطلاق في تاريخ الهواتف الذكية، بمعنى أن بمقدوره تنفيذ تريليون عملية في الثانية.
ويمكن لهاتف "آيفون 11 برو" العمل مدة 4 ساعات أطول من "آيفون إكس إس"، بينما يعمل "آيفون 11 برو ماكس" مدة 5 ساعات أطول من هاتف "آيفون إكس إس ماكس" iPhone XS Max.
وتبدأ أسعار "آيفون 11 برو" من 999 دولارا، و"آيفون 11 بروماكس" من 1099 دولارا.
ومن المقرر أن تبدأ مبيعات الهاتف في 20 سبتمبر الجاري.
المصدر: ديلي ميل
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