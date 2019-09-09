أضعف الجيوش العربية 2019

وفقا لموقع "GFP" المتخصص بالدراسات العسكرية فإن الجيش العربي الأضعف هو الصومالي الذي احتل المرتبة 130 وفقا لتصنيف الموقع الذي شمل 137 دولة.
يعتمد الموقع في تصنيفه لجيوش العالم على عدة معايير منها عدد أفراد الجيش، وعدد الأفراد المستعدين للقتال، ونوعية التسليح وطبيعة البلاد الجغرافية، وموارده الطبيعية، وميزانيته الدفاعية، والتعداد السكاني، والأسلحة النووية إن وجدت، وعوامل أخرى.
وفيما تتصدر جيوش مصر والسعودية والجزائر المراتب الأولى على الترتيب عربيا، نرصد لكم في هذا الإنفوجرافيك قائمة الجيوش العربية الأضعف لعام 2019.
المصدر: GFP
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