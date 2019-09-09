أضخم اقتصادات العالم خلال 10 سنوات

أضخم اقتصادات العالم خلال 10 سنوات
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أضخم اقتصادات العالم خلال 10 سنوات

RT

التغير المرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم على أساس الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية يظهر أن الصين ستتصدر خريطة أضخم الاقتصادات العالمية بنسبة نمو تبلغ 177%.

من الملفت للنظر أن القائمة تحتوي على 3 دول إسلامية، بينها جمهورية مصر العربية التي سينمو اقتصادها بحلول عام 2030 بنسبة تبلغ 583%، ما يضعها في المرتبة السابعة عالميا.

في حين أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي لن تتجاوز 60% وفق التوقعات.

المصدر: VisualCapitalist

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