أسوأ الدول للمغتربين في 2019
احتلت الكويت صدارة ترتيب قائمة أسوأ الوجهات لإقامة الوافدين عالميا لعام 2019، بحسب التصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة "InterNations".
وشمل الاستبيان أكثر من 20 ألف مغترب من 182 جنسية، وسجلت الكويت درجات قليلة فيه الذي يستند لعوامل مختلفة كرفاهية الحياة وسهولة التأقلم والحياة العائلية والعمل والأمور المالية وغيرها.
في المقابل، تصدرت مملكة البحرين قائمة أفضل الوجهات العربية بالنسبة للوافدين، فأتت في المرتبة السابعة عالميا!
بينما كانت المرتبة الأولى عالميا من نصيب تايوان وتلتها كل من فيتنام، البرتغال، المكسيك، إسبانيا، وسنغافورة على الترتيب.
فما هو البلد الذي قد تجعل منه وجهة لك فيما لو فكرت بالسفر؟
المصدر: InterNations
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