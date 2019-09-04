المدن الأكثر أمنا 2019

نشرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية تقريراً مفصلاً عن أكثر 60 مدينة أمناً لعام 2019.
وسيطرت المدن الآسيوية على المراتب الأولى حيث احتلت 6 مدن في تلك المنطقة مراتب متقدمة ضمن قائمة المدن العشرة الأكثر أمنا، فجاءت طوكيو في المرتبة الأولى عالميا وتلتها كل من سنغافورة وأوساكا اليابانية على الترتيب.
ويهدف مؤشر هذا العام إلى فهم "المرونة الحضرية" أي قدرة المدن على امتصاص الصدمات وارتداداتها.
وتناول تقييم المؤشر أربعة أنواع من الأمن: الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.
بالنسبة للمدن العربية فقد تمكنت مدينتان عربيتان من حجز مراتب لا بأس بها ضمن القائمة حيث حلت أبوظبي ودبي في المراتب 27 و28 على التوالي.
بينما أتت الكويت والرياض في المراتب 38 و39، ولحقت بهما القاهرة لتحل في المرتبة 55.
المصدر: The Economist Intelligence Unit
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