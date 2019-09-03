ملابسك تهدر مياه العالم

عندما نقوم بشراء الملابس فإننا غالبا ما نقوم بالتفكير في بعض الأمور البديهية كالسعر والعلامة التجارية والجودة وغيرها، لكن منظمة "أوكسفام" العالمية غير الربحية المعنية بمحاربة الفقر حول العالم كان لها رأي آخر!
أطلقت المنظمة هاشتاغ (SecondHandSeptember#) الذي تهدف من خلاله للتوعية بموضوع هدر المياه حول العالم، واختارت الملابس كفكرة للتعبير عن الموضوع، حيث أشارت "أوكسفام" إلى أن تصنيع سروال وقميص قطني يحتاج لأكثر من 20 ألف ليتر من المياه.
ويهدف الهاشتاغ لتشجيع الأشخاص حول العالم على عدم شراء الملابس الجديدة خلال شهر أيلول، والاكتفاء فقط بالملابس القديمة والمستعملة!
أما أنت، فهل يهمك موضوع هدر المياه؟ وهل ستشارك في هذا التحدي بعدم شراء ملابس جديدة لمدة 30 يوما؟
المصدر: Oxfam + RT
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