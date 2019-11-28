أكثر دول العالم عرضة للجفاف

كشف تقرير جديد أن ربع سكان العالم في 17 دولة يعيشون في مناطق تعاني من ضغوط مائية مرتفعة للغاية، وهو مقياس لمستوى المنافسة على موارد المياه.

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أكثر دول العالم عرضة للجفاف

RT

ويواجه هؤلاء السكان مستويات "مرتفعة جدا" من نقص المياه الأساسية، مع استهلاك أكثر من 80% من الإمداد المتجدد المحلي، وفقا لبيانات مخاطر المياه: Aqueduct Water Risk Atlas، التي جمعها معهد الموارد العالمية (WRI).

وحدد التقرير دولة قطر كأكثر بلد يعاني من الإجهاد المائي في العالم، يليها إسرائيل ولبنان وإيران. وكشف مؤشر WRI عن 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يؤثر المناخ الحار والجاف على مستويات إمدادات المياه. ومع ذلك، فإن متطلبات الزراعة المروية المتزايدة، وكذلك الصناعات والأمور الأخرى، "عرّضت البلدان المذكورة لمزيد من التوتر"، وفقا للدراسة.

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