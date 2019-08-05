نصائح لتجنب الغش عند شراء خروف العيد
قدمت وزارة الزراعة المصرية للمستهلك مجموعة نصائح ليستفاد منها عند شراء خروف العيد، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى:
عدم شراء خروف العيد من الباعة الجوالين وشراؤه من المراكز الرسمية المرخصة
فحص الخروف فحصا ظاهريا، للتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ما شابه ذلك، أو يوجد جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة
اختيار خاروف نشيط وتجنب الخامل أو الراقد، ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة
الانتباه ألا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف
فحص العينين بحيث تكون لامعة، وأن تكون العين نظيفة وملتحمتها وردية اللون
فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفا ومتماسكا وأن يغطي البدن بالكامل
فحص أسنان الخروف اللبنية
الضغط على بطن الخروف لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه
اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ
إرفع لية الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط)
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