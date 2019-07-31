أكثر الدول ابتكارا 2019
يصنف مؤشر الابتكار العالمي 2019 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO أداء الابتكار في 129 بلداً واقتصاداً حول العالم.
تتربع سويسرا على عرش أكثر البلدان ابتكاراً في العالم، وتليها السويد ثم الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمملكة المتحدة، حسب إصدار مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019.
ويحلل الموضوع الخاص لمؤشر عام 2019 مشهد الابتكار الطبي في العقد القادم، ويستعرض الطريقة التي سيحول بها الابتكار الطبي التكنولوجي وغير التكنولوجي تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
وقد أصبح مؤشر الابتكار العالمي معياراً عالمياً يساعد صانعي السياسات على فهم أفضل لكيفية تحفيز النشاط الابتكاري وقياسه، باعتباره دافعاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والبشرية.
المصدر: WIPO
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