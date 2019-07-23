5 أفلام حطمت مبيعات شبابيك التذاكر
حقق فيلم "المنتقمون-نهاية اللعبة" رقما قياسيا عالميا جديدا في شباك التذاكر وأزاح صاحب الرقم القياسي السابق فيلم "أفاتار" إلى المركز الثاني.
وبدأ عرض فيلم "المنتقمون- نهاية اللعبة" عالميا في 24 أبريل 2019 وحقق نهاية الأسبوع الأول 1.2 مليار دولار.
وكان فيلم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون قد حقق رقما قياسيا عالميا لشباك التذاكر عام 2010 وبلغت حصيلته 2.7897 مليار دولار.
وقبل ذلك أيضا حقق فيلم "تايتانيك" للمخرج نفسه أعلى رقم قياسي في مبيعات شباك التذاكر بتاريخ السينما آنذاك حيث جمع أكثر من ملياري دولار.
المصدر: نوفوستي + Box office Mojo
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