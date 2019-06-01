الطائرة الأمريكية المسيرة Global Hawk
تعد الطائرة الأمريكية المسيرة Global Hawk التي أسقطتها إيران أمس الخميس، أكبر طائرة بدون طيار على مستوى العالم، وبحجم طائرة تجارية صغيرة.
درونات RQ-4 Global Hawk، يبلغ طولها 13.3 متر واتساع جناحيها أكثر من 35 مترا، ويصل وزنها إلى 15 طنا تقريبا وهي قادرة على حمل شحنة وزنها 900 كغ، وتصل سرعتها إلى 644 كم في الساعة، وقادرة خلال تحليق واحد على قطع مسافة تتجاوز 25 ألف كم، بما يمنحها لقب "ملكة الدرونات".
ونفذت طائرة من هذا الطراز أول تحليق لها في فبراير 1998 وسلمت للقوات الأمريكية عام 2014، لتبدأ تنفيذ عمليات عسكرية اعتبارا من مارس 2016.
وبين ميزات الطائرة المسيرة التي تنتجها شركة Teledyne Ryan Aeronautical قدرتها على تنفيذ دوريات جوية على مدى يصل إلى 30 ساعة وعلى ارتفاع يتجاوز 18 ألف متر، وعلى بعد 5500 كم عن قاعدتها.
وتتراوح قيمة إنتاج طائرة واحدة من هذا الطراز ما بين 130 و140 مليون دولار، كما تكلف ساعة واحدة من تحليقها 31 ألف دولار.
وهذه الطائرات مزودة بأنظمة إلكترونية متطورة تتيح لها تنفيذ عمليات الاستطلاع ورصد الأهداف المعادية على بعد 100 كم بصرف النظر عن الظروف الجوية لتصويرها وتسليم هذه اللقطات مباشرة إلى مركز القيادة.
ويملك الجيش الأمريكي حسب بيانات العام الماضي، 33 طائرة على الأقل من هذا الطراز، كما تؤدي Global Hawk أيضا الخدمة في القوات المسلحة الألمانية والأسترالية والكورية الجنوبية، وفي قوات الناتو، وتسعى لاقتنائها كندا واليابان وإسبانيا ونيوزيلندا.
المصدر: وكالات
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