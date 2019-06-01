أفضل الجامعات 2019
يظهر موقع World University Ranking أن الجامعة العبرية في القدس تم تصنيفها في المرتبة 154 عالميا ما يضعها في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي احتلت المرتبة 189 عالميا.
وعلى الصعيد العالمي احتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرتبة الأولى عالميا وتلته 3 جامعات أمريكية أخرى هي: ستانفورد، هارفارد، معهد كاليفورنيا للتقنية.
يتم التصنيف بالاستناد إلى الكثير من العوامل مثل السمعة الأكاديمية والبحث العلمي والتأثير الإلكتروني وغير ذلك.
ففي أي جامعة تدرس أنت؟ وهل توافق على هذا التصنيف؟
المصدر: topuniversities
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