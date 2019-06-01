أكثر الجنسيات الراغبة بالسفر للمريخ

أكثر الجنسيات الراغبة بالسفر للمريخ
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أكثر الجنسيات الراغبة بالسفر للمريخ

RT

يمكن للراغبين حتى 30 سبتمبر 2019 إضافة أسمائهم للحصول على بطاقة صعود تذكارية إلى رحلة فضائية غير مأهولة إلى المريخ.

ويخطط أن تهبط المركبة التي يبلغ وزنها 1050 كيلو غراما، على سطح المريخ في فبراير 2021، وستستغرق هذه البعثة الفضائية 687 يوما أرضيا على الأقل.

وذُكر في هذا السياق أن من أهداف رحلة المريخ 2020 العلمية، الإجابة على أسئلة رئيسة حول إمكانية الحياة على الكوكب الأحمر، إضافة إلى "البحث عن علامات على وجود ظروف صالحة للسكن على المريخ في الماضي القديم، والبحث عن علامات على وجود حياة ميكروبية سابقة".

فهل ستجل اسمك ليتم إرساله على متن الرحلة؟

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المصدر: RT + NASA

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