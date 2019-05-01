أين ستنشر تركيا منظومة إس 400؟

تطرقت وسائل إعلام تركية للمواقع التي سيتم فيها نشر بطاريات صواريخ "إس - 400" الروسية بعد تسلّمها، كاشفة عن أن إحداها ستنصب في أعلى قمة بمحيط العاصمة أنقرة.
ولفتت صحيفة "يني شفق" إلى وجود اختلاف في "التقديرات حيال المكان الذي ستختاره أنقرة لنشر الصواريخ، بعد أن تتسلمها رسميا من موسكو عمّا قريب، حسب التصريحات الرسمية الأخيرة".
نستعرض لكم في الإنفوجرافيك الأماكن المحتملة لنشر المنظومة وفق التقديرات الأولية.
المصدر:وكالات
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