أقوى دول الشرق الأوسط عسكريا 2019
بالنظر لبيانات موقع "Global Firepower"، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم، نلاحظ حصول تغير على ترتيب العام الفائت حيث تراجع عدد النقاط التي منحها الموقع لبعض الدول مما أدى لتغير الترتيب.
أدى هذا إلى وضع الجيش السوري في المرتبة السادسة رغم عدم تغير العلامة الممنوحة له مقارنة بالعام الماضي ما يعني تحسنا.
على صعيد آخر ارتفع عدد النقاط التي منحت للجيش الإماراتي والكويتي، بينما سجلت الكثير من الجيوش تراجعا بعدد النقاط مثل إيران وإسرائيل إلا أن ذلك لم يؤثر على ترتيبها ضمن القائمة.
وأوضح الموقع أن التصنيف لا يعتمد فقط على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، ولكنه يعتمد أيضا على مبدأ تنوع الأسلحة.
ومن العوامل المؤثرة على التصنيف، الموقع الجغرافي، والوضع الاقتصادي، ومستوى الصحة العامة، والموارد الطبيعية، وعدد القوات العاملة والاحتياط. كما أشار الموقع إلى أن الدول التي تشارك فيها تحالفات عسكرية تحصل على نقاط إضافية مثل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبصرف النظر عن هذا التقييم للجيوش ومراكزها، فإن كثيرا من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين يشككون بمثل هذا الترتيب للقوة العسكرية.
فما رأيك بهذا الترتيب لجيوش الشرق الأوسط؟ وهل هو قريب من الواقع؟
شاركنا برأيك..
المصدر: GFP
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا