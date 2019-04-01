حرية الصحافة في الدول العربية
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية تقريرها عن حرية الصحافة لعام 2019 لترتيب مستوى الحرية والأمن التي يتمتع بها الصحفيون حول العالم. وأكد التقرير أن مستوى الحرية يستمر بالتراجع في العديد من دول العالم وخاصة العربية.
شمل التقرير 180 دولة حول العالم واحتلت 4 دول عربية وهي (السودان وسوريا والسعودية وجيبوتي) مراتب متدنية جدا حيث حصلت على درجات عالية جدا وضعتها بقائمة الدول الأسوأ عالميا على هذا الصعيد. بينما أعطى التقرير جزر القمر الدرجة الأدنى عربيا 27.9 (ما يعني حرية أعلى وفق المؤشر)، وتلتها تونس وموريتانيا.
عالميا أتت النرويج في المرتبة الأولى بدرجة 7.8، تلتها فنلندا بعلامة 7.9 والسويد 8.3.
تمت الدراسة من خلال استبيان الكتروني أجرته المنظمة شمل 87 سؤالا مترجما لـ 20 لغة بينها العربية حول 7 نقاط رئيسية كحرية التعبير، ومدى استقلال المؤسسات الإعلامية، والشفافية، والبنى التحتية المتوفرة للإنتاج الإعلامي والصحفي، والعنف الذي يتعرض له الصحفيون.
فما السبب برأيك الذي هوى بتصنيف بعض الدول العربية في هذا المؤشر العالمي؟
المصدر: مراسلون بلا حدود
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