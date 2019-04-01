أقوى الدول العربية عند النفير العام 2019

أقوى الدول العربية عند النفير العام
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أقوى الدول العربية عند النفير العام

RT

وفقا لموقع "GFP" المختص بالشؤون العسكرية يعتبر عدد الأفراد القادرين على المساعدة بالمجهود الحربي (نظريا) بحالات الحرب من أهم العوامل المساعدة على الانتصار. كما ويدخل هذا العامل ضمن أحد المؤشرات التي يصنف على أساسها الموقع قوة جيوش العالم وترتيبها العالمي إلى جانب عوامل عديدة أخرى.

عالميا تأتي الصين في المرتبة الأولى بأكثر من 600 مليون فرد، يليها الهند والولايات المتحدة الأمريكية. بينما عربيا تتصدر مصر بأكثر من 36 مليون.

باقي الترتيب في الإنفوجرافيك.

المصدر: GFP

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