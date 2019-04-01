أكثر ما يقلق النساء في المواصلات العامة

أكثر ما يقلق النساء في المواصلات العامة
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أكثر ما يقلق النساء في المواصلات العامة

RT

تعد السلامة هاجس النساء الأول عندما يتعلق الأمر باستخدام المواصلات العامة، فوفقا لآخر الاستبيانات التي أجرتها مؤسسة Thomoson Reuters اتفقت 52% من المجاوبات على أن السلامة هي القلق الأساسي وتجاوزت هذه النسبة عند المصريات  70% تلاها كل من الزمن والكلفة.

كما أعربت أكثر من 60% من المصريات عن قلقهن من التحرش والاعتداء الجنسي، فيما رأت أكثر من 50% منهن أن تكلفة المواصلات العامة مقبولة.

وعلى الجانب الآخر كان موضوع الزمن هو أكثر ما يقلق النساء في نيويورك، يليه الأمن والبنية التحتية. كما أعربت معظم النساء عن ثقتهن بأنهن بأمان نسبي من حالات التحرش.

بينما كان موضوع الكلفة هو القلق الأساسي للنساء في لندن، وتلاه بنسبة قريبة الأمن.

فما رأيك بهذا الاستبيان؟ وكيف يبدو الوضع في بلدك؟

المصدر: news.trust.org

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