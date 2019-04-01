ميزان القوى الجوية بين حفتر والسراج

أهم المطارات الليبية التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر، والقوات الجوية التي يمتلكها كل من طرفي النزاع، ودورها في المعارك الدائرة بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر.
سلاح الجو الليبي اعتمد على تسليح شرقي بالأساس قبل أحداث فبراير 2011 حيث كان عدد القوات الجوية الليبية 23 ألفا موزعين ما بين طيار مقاتل وضباط وجنود، فضلا عن 15 ألفا من المجندين، كما بلغت الطائرات الحربية الليبية 273 طائرة ما بين طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات تدريب.
لكن القوات الجوية الليبية كانت أكثر قطاعات الجيش الليبي تضررا من تلك الأحداث تحت وطأة الضربات المستمرة لحلف الناتو وصراع المليشيات وهروب طائرات خارج ليبيا وخروج طائرات أخرى من الخدمة بعد القصف المستمر للناتو على القواعد الجوية الليبية والمطارات، وحتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بسلاح الجو الليبي سبب أحداث فبراير 2011 لكن يجمع كل المتابعين لهذا الشأن على أنها خسائر فادحة.
نقدم لكم في هذا الإنفوجرافيك خارطة السيطرة وفق إحداثيات تقريبية.
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