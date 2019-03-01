أفضل المطارات في العالم 2019
تبقى آسيا القارة الأفضل عندما يتعلق الأمر بتجربة مميزة في المطارات أثناء السفر، فقد سيطرت المطارات الآسيوية على قائمة الأفضل عالميا لعام 2019 وفقا لـ Skytrax.
عربيا تميز مطار حمد الدولي في قطر باحتلاله المرتبة الرابعة عالميا بعد مطار شانغي سنغافورة وطوكيو هانيدا وإنتشون في سيؤول.
يجدر الذكر أن مرتبة مطار حمد قد ارتفعت بمقدار درجة واحدة عن التصنيف الأخير، ما يعكس تحسنا وفق التقرير، بينما تراجعت مطارات هونغ كونغ وإنتشون وميونيخ وزيوريخ.
المصدر: Skytrax
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