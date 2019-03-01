أرخص وأغلى إنترنت في العالم
مع تزايد سرعة الإنترنت في مختلف بقاع العالم بنسبة 23% وسطيا بين عامي 2017 و2018، إلا أنه وبالرغم من ذلك فالأسعار لم تتغير عموما، حيث انخفضت بنسبة لا تتجاوز 2% فقط.
وبالنظر لبيانات موقع cable.co.uk يمكن ملاحظة أن أوكرانيا احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث متوسط الكلفة الشهرية للإنترنت المنزلي (broadband)، حيث بلغت قيمة متوسط الاشتراك الشهري 5$ تقريبا، تلتها كل من سريلانكا وإيران وروسيا بأسعار زهيدة مقارنة بباقي دول العالم.
تميزت روسيا في هذه القائمة أيضا بسرعات ممتازة للإنترنت مقارنة بالقيمة الزهيدة للاشتراك الشهري، حيث فاق وسطي السرعة 13Mbs.
كما كان لسوريا ومصر من الجانب العربي نصيب في قائمة الأرخص، فقد حلت سوريا في المرتبة السابعة، بينما أتت مصر في المرتبة التاسعة.
وعلى صعيد آخر نلاحظ تصدر موريتانيا لقائمة الإنترنت الأغلى عالميا بوسطي اشتراك شهري يقارب 800$، وهو ما يعتبر رقم خيالي لم يتسن لـ RT التأكد من صحته.
المصدر: cable.co.uk
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