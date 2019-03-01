أكثر 10 دول تعرضت للإرهاب
تظهر بيانات مؤشر الهجوم العالمي بنسخته للعام 2018 انخفاض ضحايا الإرهاب حول العالم من 27000 تقريبا عام 2017 إلى نحو 13000 في 2018.
يصدر هذا المؤشر عن مركز "جين" للإرهاب والتمرد حول العالم، وبناء على بياناته يمكن وضع قائمة بأكثر الدول تعرضا لهجمات إرهابية حول العالم، ومن ثم مقارنة عدد الهجمات خلال أكثر من عام.
وبناء على الإنفوجرافيك الذي نقدمه لكم يمكن ملاحظة أن عدد الهجمات الإرهابية سجل انخفاضا حتى في أكثر دول العالم تعرضا لها (باستثناء أوكرانيا وأفغانستان)، وكانت سوريا السباقة بتسجيل هذا التحسن حيث انخفضت الأعمال العدائية والإرهابية بأكثر من النصف عام 2018 مقارنة بـ 2017.
باقي القائمة:
6-الهند
7-الصومال
8-الكاميرون
9-الكونغو الديمقراطية
10-باكستان
المصدر: Global Attack Index/IHS Markit
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