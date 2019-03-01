الجولان برأي غوغل

الجولان برأي غوغل
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الجولان برأي غوغل

RT

كثر الحديث مؤخرا عن الجولان، وذلك بعد تصريحات غير مسبوقة للرئيس ترامب حول نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي السورية.

بالنظر لخرائط محرك البحث الأشهر عالميا "غوغل"، نلاحظ أنه تم رسم حدود المنطقة بشكل منقط، حيث يستخدم غوغل هذا النوع من الخطوط عند رسم حدود المناطق المتنازع عليها.

وباستخدام أدوات القياس ضمن خرائط غوغل نلاحظ أن الجولان تبعد بشكل تقريبي عن دمشق 70 كم وعن تل أبيب ضعف تلك المسافة تقريبا.

المصدر: Google Maps + RT

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