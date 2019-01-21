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المبعوث الأممي يشيد بالدور الروسي في التسوية السياسية في سوريا

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المبعوث الأممي يشيد بالدور الروسي في التسوية السياسية في سوريا
Sputnik EVGENY BIYATOV
البعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن
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قدم المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن الشكر لوزارة الدفاع الروسية ولروسيا بشكل عام على دعم جهود الأمم المتحدة للتسوية في سوريا.

وقال بيدرسن للصحفيين في أعقاب مباحثاته مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في موسكو، اليوم الاثنين: "اتفقنا على أن النزاع في سوريا طال أمده للغاية، وبالطبع لا يوجد هناك أي حل عسكري، بل حل سياسي للأزمة".

وأشار المبعوث إلى أن "الجانب الروسي يلعب دورا هاما في إطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة"، مضيفا أنه "ممتن جدا (لموسكو) على دعم جهود الأمم المتحدة وجهودي الشخصية وتفويضي كمبعوث خاص إلى سوريا".

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وذكر بيدرسن أنه ناقش مع شويغو القضايا الإنسانية في سوريا، خاصة نقل المساعدات للسكان والوضع في مخيم الركبان للنازحين. وأعرب عن أمله في تحقيق تقدم بشأن هذه المسألة قريبا.

جدير بالذكر أن المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسن قام اليوم الاثنين بأول زيارة لروسيا بعد توليه منصبه اعتبارا من 1 يناير الجاري. وأجرى خلال الزيارة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالإضافة إلى المباحثات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.

المصدر: RT

 

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