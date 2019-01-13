الروم الأرثوذكس يدعون بلدية حيفا لإزالة لوحات فنية مسيئة للديانة من متحف المدينة

طلبت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس من بلدية حيفا إزالة لوحات فنية نصبتها في متحف المدينة، واعتبرتها البطريركية مسيئة للديانة والمعقدات المسيحية واعتداء على القيم المسيحية.

وألقت البطريركية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، اللوم على بلدية حيفا، مذكرة إياها بأنها تعتاش من الضرائب التي يدفعها المواطنون، بمن فيهم من تمت الإساءة إليهم من خلال معرض اللوحات.

وأضافت أنه بدلا من أن تقوم بخدمة المواطنين في إطار ما ينص عليه القانون مقابل ما يدفعونه من ضرائب، تقوم البلدية برعاية ما يسيء إليهم ولغيرهم، خاصة في هذه الأوقات التي يحتفل فيها المسيحيون بأعياد الميلاد المجيد.

وقد حاول مئات المتظاهرين اقتحام متحف حيفا مساء أمس السبت احتجاجا على العرض الفني المسيء، إلا أن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من القيام بذلك، مما حدا بهم إلى إلقاء الحجارة صوب قوات الأمن. وأصيب 3 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة، وجرى اعتقال أحد المتظاهرين على ذمة التحقيق.

المصدر: صوت إسرائيل