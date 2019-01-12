السيسي يتوجه الأحد إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، زيارة عمل رسمية إلى الأردن تستغرق يوما واحدا وسيعقد خلالها جلسة مباحثات مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني.

وأوضحت القاهرة أن من المنتظر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية تتبعها أخرى موسعة بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء وفدي البلدين.

وستشهد المباحثات، حسبما نقلته وسائل الإعلام المصرية، "استعراض عدد من مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وجرى اللقاء الأخير بين الزعيمين في 25 سبتمبر 2018 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: المصري اليوم