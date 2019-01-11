ملك البحرين مستقبلا بومبيو: العلاقات الأمريكية البحرينية تمتد لأكثر من 120 عاما

استقبل العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة في قصر القضيبية بالمنامة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حيث بحثا أبرز القضايا المطروحة على الأجندة الإقليمية.

وبحث العاهل البحريني والوزير الأمريكي أثناء اللقاء "مجمل التطورات في المنطقة بالإضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية"، حيث شدد بومبيو على أن البحرين "تمضي دائما على الطريق الصحيح لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأكد ملك البحرين لبومبيو اعتزاز المملكة بـ" بعلاقاتها الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الصديقة والتي تمتد لأكثر من 120 عاما من التنسيق والتعاون بهدف تحقيق المصالح المشتركة على كافة المستويات".

وشدد العاهل البحريني على أهمية تبادل الزيارات مثل تلك التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي حاليا إلى بلاده لتطوير أوجه التعاون على كافة الصعد، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية، مبديا حرص المنامة الدائم على ترسيخ دعائم علاقاتها مع واشنطن.

وأشاد الملك بـ"الدور التاريخي الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي وإسهاماتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الدولي، وحرصها على التعاون مع البحرين والأصدقاء في دول المنطقة بهدف البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم".

ووصل بومبيو البحرين قادما من مصر، ضمن إطار جولته الإقليمية.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية