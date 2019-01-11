الفلسطينيون يزحفون نحو الحدود الشرقية وإسرائيل تنشر القناصة للمواجهة

أعلنت مصادر طبية عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة.

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وبدأ المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة التوافد إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في جمعة مسيرة العودة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت إنها رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال وإسناد الأسرى.

بدورها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد ليوم آخر من المظاهرات على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود.

وهذه الجمعة هي رقم 41 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 220 فلسطينيا وأصيب 24 ألفا بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية، وتهدف تلك المسيرات السلمية إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

المصدر: وكالات