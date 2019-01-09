موسكو تدعو للشروع فورا بإعادة إعمار سوريا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأربعاء، دعوة موسكو إلى البدء في العمل على إعادة إعمار سوريا.

وفي كلمة ألقاها في "مؤتمر رايسينا" الدولي المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، أكد ريابكوف استعداد خبراء روس للمشاركة في إزالة آثار الحرب في سوريا، قائلا: " يجب البدء بإعادة إعمار سوريا دون إبطاء. وتبذل روسيا جهودا حثيثة (في هذا المجال)، بالاعتماد على عسكرييها ومهندسيها وغيرهم الخبراء، في المناطق المحررة من الإرهابيين".

ولدى تطرقه إلى موضوع انسحاب القوات الأمريكية المعلن من سوريا، اعتبر الدبلوماسي أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج قرار واشنطن هذا. وقال ريابكوف "أما فيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا، فإننا نتابع تطورات الأحداث باهتمام كبير. ومن وجهة نظرنا فمن الصعب للغاية التنبؤ بالنتيجة الآن".

وتابع: "كما في كل الأمور المتعلقة بالمصالح الروسية أو العلاقات الروسية الأمريكية، فإننا نقيّم الأعمال وليس الأقوال"، مشيرا إلى أن "الثقة مفقودة تماما اليوم بين موسكو وواشنطن".

ريابكوف: "المجموعة المصغرة" تعرقل جهود تشكيل اللجنة الدستورية

واعتبر ريابكوف أن دول "المجموعة المصغرة" حول سوريا (بريطانيا، ألمانيا، الأردن، السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا) تحاول عرقلة عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، من أجل تغيير تشكيلتها.

وأعرب الدبلوماسي عن أسف موسكو لهذه المحاولات، مشيرا إلى أن الإخفاق في تشكيل اللجنة سيجعل عملية التسوية السياسية المتكاملة في سوريا مستحيلة.

وأكد ريابكوف أن موسكو ستواصل الحوار مع واشنطن حول سبل خفض التوتر في سوريا، إضافة إلى تمسك روسيا بتبادل المعلومات مع جميع أطراف التسوية السورية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى عدم وجود أي "أجندة خفية روسية في سوريا".

كما شدد على ضرورة مواصلة التعاون بين موسكو وطهران وأنقرة، كالدول الضامنة لعملية أستانا، بشأن إعادة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها.

المصدر: وكالات