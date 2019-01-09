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الأميرة بسمة ترافق منتسبات شرطة السير في الأردن

أخبار العالم العربي

الأميرة بسمة ترافق منتسبات شرطة السير في الأردن
OfficePrincessBasma
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أجرت الأميرة بسمة بنت طلال جولة برفقة بعض منتسبات الشرطة النسائية في الأردن، مشيدة بالجهود المبذولة من قبلهن في تأدية الواجب في ظل الظروف الجوية السائدة.

وكتبت الأميرة الأردنية على "فيسبوك": "نحيي الشرطة النسائية نشميات الوطن اللواتي أثبتن وجودهن في مختلف المواقع ويعملن بعزيمة وإصرار تحت أي ظرف".

كما نشر المكتب الرسمي للأميرة بسمة صورا لها أثناء جولتها برفقه مجموعة من شرطيات السير الأردنيات.

المصدر: "فيسبوك"

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