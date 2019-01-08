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عبدالله الثاني يبحث مع بومبيو تطورات الأوضاع في المنطقة

أخبار العالم العربي

عبدالله الثاني يبحث مع بومبيو تطورات الأوضاع في المنطقة
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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن وفرص توسيع التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقد بومبيو في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ضمن جولة شرق أوسطية تهدف إلى حشد تحالف دولي ضد إيران.

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المصدر: RT

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