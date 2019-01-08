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الصحة: قتيلان و6 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في تكريت بالعراق

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الصحة: قتيلان و6 جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في تكريت بالعراق
AFP Zaid AL-OBEIDI
انفجار سيارة مفخخة في تكريت - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "الحصيلة النهائية لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت بلغت قتيلين وإصابة ستة آخرين".

من جهته، أكد مركز الإعلام الأمني في بيانه، إن "القوات الأمنية وخلال عملية التفتيش في سيطرة الأقواس بمدينة تكريت اكتشفت السيارة  المفخخة والتي هي من نوع بيك آب، وقام الإرهابي الذي يقودها بتفجيرها وهو بداخلها".

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وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سيطرة الأقواس بمدينة تكريت شمالي محافظة صلاح الدين.

المصدر: وكالات

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