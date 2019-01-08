الملك سلمان يوجه بتمديد هوية زائر لليمنيين
Reuters الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن البدء في تمديد هوية زائر للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة، تنفيذا لأوامر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ودعت المديرية في بيان اليمنيين الحاصلين على هوية "زائر" في المملكة، إلى المبادرة إلى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم إنفاذا للأوامر الملكية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتمديد هوية زائر لليمنيين#الإخباريةpic.twitter.com/lcGnuCf0Ag— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٨ يناير ٢٠١٩
المصدر: الإخبارية السعودية
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