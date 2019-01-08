الملك سلمان يوجه بتمديد هوية زائر لليمنيين

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن البدء في تمديد هوية زائر للمواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة، تنفيذا لأوامر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ودعت المديرية في بيان اليمنيين الحاصلين على هوية "زائر" في المملكة، إلى المبادرة إلى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم إنفاذا للأوامر الملكية.

المصدر: الإخبارية السعودية