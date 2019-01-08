استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش جرارة من الجداجد

هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات في أمانة مكة للاستنفار ونشر فرق متخصصة لمكافحتها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صراصير الليل في ساحات الحرم المكي بأعداد هائلة.

لاحول ولا قوة إلا بالله

صراصير ومنافسات في الحرم

أعوذوابالله من غضب الحليم❣🌈 pic.twitter.com/1SvRh1UBr4 — أبوشميس عبداللطيف (@fialfbRIay0vDVC) ٦ يناير ٢٠١٩

تجمع صراصير في أماكن في #السعودية و #الحرم_المكي

بأعداد غير طبيعية.

الله يرحمنا برحمته يارب pic.twitter.com/edt2rENwr7 — لؤلؤة (@wErPqLeQ2Vee7PI) ٧ يناير ٢٠١٩

شاهد | صراصير بكميات هائلة تجتاح المدارس في #مكة_المكرمة، وتتسبب في تأجيل بدأ العملية الدراسية pic.twitter.com/TPI9yKCnFt — مرصد مكة والمدينة (@MonitorMM) ٧ يناير ٢٠١٩

وذكرت أمانة مكة، أن أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، وجه فرق الإصحاح البيئي "للعمل على مكافحة الحشرات المنتشرة في الحرم على مدار الساعة وفي جميع أنحاء مكة، حتى يتم التخلص منها والقضاء عليها نهائيا".

twitter.com/holymakkah

وقالت الأمانة، إن 22 فرقة مكونة من 138 فردا و111 جهازا للمكافحة، تعمل على التخلص من هذه الحشرات، موضحه أنه "تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية".

twitter.com/holymakkah

twitter.com/holymakkah

twitter.com/holymakkah

twitter.com/holymakkah

twitter.com/holymakkah

والجدجد أو صرصور الليل هو حشرة صغيرة الحجم، لونها بني وتشبه الجراد في شكلها الخارجي وتصدر أصواتا مزعجة أثناء الليل.

المصدر: "تويتر"