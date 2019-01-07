داخلية غزة: مصر ستفتح معبر رفح غدا باتجاه القطاع فقط

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة تلقيها إشعارا من السلطات المصرية بفتح معبر رفح يوم غد الثلاثاء من الجانب المصري في اتجاه دخول غزة فقط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "حسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح غدا الثلاثاء.. المعبر يعمل غدا للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع".

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وفي وقتٍ سابق أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طواقمها استلمت مهامها في معبر رفح وأتموا الجاهزية لإعادة تشغيله اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وجاء ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، سحب جميع موظفيها العاملين على معبر رفح، ابتداء من صباح الثلاثاء، بسبب ما قالت إنه "ممارسات حماس".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية