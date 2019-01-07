 
مباشر

داخلية غزة: مصر ستفتح معبر رفح غدا باتجاه القطاع فقط

أخبار العالم العربي

داخلية غزة: مصر ستفتح معبر رفح غدا باتجاه القطاع فقط
AFP
معبر رفح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laiu

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة تلقيها إشعارا من السلطات المصرية بفتح معبر رفح يوم غد الثلاثاء من الجانب المصري في اتجاه دخول غزة فقط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "حسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح غدا الثلاثاء.. المعبر يعمل غدا للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع".

إقرأ المزيد
حماس تتسلم إدارة معبر رفح البري مع مصر

وفي وقتٍ سابق أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طواقمها استلمت مهامها في معبر رفح وأتموا الجاهزية لإعادة تشغيله اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وجاء ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، سحب جميع موظفيها العاملين على معبر رفح، ابتداء من صباح الثلاثاء، بسبب ما قالت إنه "ممارسات حماس".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52