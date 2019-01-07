دمشق: العلاقات بين دمشق وطهران ستتعزز في المستقبل

أكد نائب وزیر الدفاع السوري العماد محمود الشوا، على متانة العلاقات الطيبة بين طهران ودمشق، مشيرا أن البلدين يعملان على توطيد علاقاتهما في ضوء الخطط المشتركة بينهما.

وقال العماد شوا، للصحفيين، عقب لقائه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في طهران، إن "العلاقات السورية الإيرانية تاريخية ومتجذرة وتشمل مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية"، مضيفا أن "البلدين يأملان بتعزيز هذه العلاقات والتعاون بينهما أكثر فأكثر.

وأشار العماد إلى انتصارات الجيش السوري وقال، إن "قواتنا ما زالت مستمرة في انتصاراتها على أعداء الشعب"، منوها بمساندة الحلفاء والأصدقاء لتحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب.

وشدد نائب وزير الدفاع على أن بلاده مصرة على تحرير جميع أراضيها من الإرهاب وأي وجود "أجنبي غير شرعي".

من جانبه، أعرب حاتمي، خلال اللقاء عن ارتياحه للانتصارات التي حققتها سوريا على الإرهاب، وقال: "نتمنى أن تستمر هذه الانتصارات".

وعقد اللقاء على هامش المؤتمر الدولي للأمن في غرب آسيا المنعقد في الجامعة الدفاعية العليا بالعاصمة الإيرانية طهران.

المصدر: وكالات