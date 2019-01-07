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أول رسالة من المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا

أخبار العالم العربي

أول رسالة من المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا
twitter.com/geiropedersen
المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى سوريا، غير بيدرسن
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وجه المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الذي حل محل سلفه ستيفان دي ميستورا، رسالته الأولى في المنصب بشأن مهمته.

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ونشرت البعثة الأممية الخاصة إلى سوريا على حسابها في "تويتر" نص رسالة بيدرسن الذي بدأ مهام منصبه رسميا اليوم الاثنين، باللغتين، الإنجليزية والعربية. وقال فيها: "يشرفني أن أستهل مهمتي من أجل خدمة الشعب السوري وتطلعاته من أجل السلام".

وتعهد بيدرسن بالقيام بـ"مساع حميدة" والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأكد بيدرسن تطلعه إلى "التشاور على نطاق واسع مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج سوريا".

المصدر: RT

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