الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود يبدد شائعات اعتقاله.. فيديو

تداول مقربون من الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السابق، فيديو فند فيه شائعات اعتقاله.

وظهر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الفيديو جالسا يتابع مباراة منتخبي الهند وتايلند التي أقيمت الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بينما يشرح من قام بتصوير الفيديو تفاصيل المكان والزمان.

تبي الجديد .. أبشر جاك الجديد 😁#الامير_عبدالرحمن_بن_مساعد ✌🏼️.



نقول لكم يا جماعة نظام #قطر

كما قال الشاعر من الكويت ؛



"اللي ماهو قد السما يترك الحوم

ويخلي الطولات للي هووها"@abdulrahman

وشكراً يا بعدي @Alshaikh2 ✌🏼️.#امجد_طه



pic.twitter.com/Yi6q7fNMO9 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) 6 января 2019 г.

وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على شائعة اعتقاله، قائلا: "لا عدمتكما صديق العمر عبد اللطيف، والأخ الكريم سعود.. أشكر فضلكما.. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه".

المصدر: RT + وكالات