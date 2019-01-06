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الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود يبدد شائعات اعتقاله.. فيديو

أخبار العالم العربي

الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود يبدد شائعات اعتقاله.. فيديو
الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود
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تداول مقربون من الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السابق، فيديو فند فيه شائعات اعتقاله.

وظهر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الفيديو جالسا يتابع مباراة منتخبي الهند وتايلند التي أقيمت الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بينما يشرح من قام بتصوير الفيديو تفاصيل المكان والزمان.

وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على شائعة اعتقاله، قائلا: "لا عدمتكما صديق العمر عبد اللطيف، والأخ الكريم سعود.. أشكر فضلكما.. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه".

المصدر: RT + وكالات

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